2019-03-26T10:35:08+03:00
Происшествия

В Сочи экс-инспектора ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге

Расследование уголовного дела продолжается
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи экс-инспектора ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлогеВ Сочи экс-инспектора ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлогеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Согласно данным следствия, 17 апреля прошлого года к представителю правоохранительных органов обратилась женщина с просьбой помочь ей сдать квалификационные экзамены и получить водительское удостоверение. Злоумышленник согласился. Используя специальную программу, полицейский управлял компьютером экзаменуемой и в режиме реального времени ответил на все вопросы теста вместо женщины. В дальнейшем подозреваемый внес в экзаменационный лист проведения теоретического экзамена и протокол проведения экзаменов ложные сведения об его успешной сдаче. В результате женщине выдали права на управление автомобилями категории «В».

- В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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