На обновление трамвайного парка Краснодара предусмотрено 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-26T10:55:59+03:00

Об этом сообщает мэр города

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В Краснодаре власти планируют заменить большинство трамвайных вагонов, которые уже отработали свой срок.

- Такое кардинальное изменение произойдёт впервые в современной истории городского трамвая, - отметил глава Краснодара Евгений Первышов. - В этом деле главной задачей является получение надежной и современной техники.

По словам мэра, уже подготовлен полный перечень требованиям к новому железнодорожному транспорту, чтобы значительно повысить не только комфорт для пассажиров, но и эффективность работы предприятия.

- Одно из самых важных условий - это мощность системы кондиционирования салона, которая бы справлялась с нашим жарким лето, - отметил Первышов.

Также он сообщил, что в ближайшее три года по инициативе главы региона Вениамину Кондратьеву на обновление трамвайного парка города предусмотрено 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU