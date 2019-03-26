На Кубани спецназ уничтожил «боевиков»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-26T12:37:14+03:00

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Согласно легенде мероприятий, в лесу на территории Краснодарского края диверсанты создали учебный лагерь для подготовки. Военнослужащие назначения Южного военного округа провели разведку в районе поселения при помощи беспилотника. Благодаря ему они определили возможные пути отступления условного противника. В дальнейшем на место операции на вертолете Ми-8АМТШ «Терминатор» перебросили группы спецназа.

- В результате во время учений основные силы спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» блокировали и уничтожили условного противника. В мероприятиях участвовали более 1 тысячи военнослужащих, задействовали около 70 единиц техники, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-служба Южного военного округа.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске арестовали судно "Борис Штоколов".

ИСТОЧНИК KP.RU