Правоохранители задержали подозреваемого в краже спецтехники в Каневском районе

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-26T12:32:08+03:00

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В дежурную часть полиции обратился предприниматель из Кущевского района. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что он оказывает услуги по строительным работам на экскаваторе-погрузчике.

Накануне с ним созвонился заказчик и указал ему адрес, по которому необходимо было пригнать спецтехнику. Злоумышленник убедил потерпевшего оставить автомобиль на базе стройматериалов, а на следующий день приступить к работе. Потерпевший так и сделал, но утром он не обнаружил экскаватора-погрузчика на месте. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

- Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили 60-летнего подозреваемого по месту жительства в Ростовской области. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Технику изъяли и вернули законному владельцу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU