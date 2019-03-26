В Краснодаре пресекли кражу обуви,икры и конфет

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-26T12:29:30+03:00

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В Краснодаре в одном из магазинов самообслуживания сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыли представители вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудник магазина сообщил правоохранителям о том, что неизвестный пришел и взял с витрины обувь и направился в примерочную. Там он надел ее, а свою оставил. По пути к выходу из магазина злоумышленник также взял с собой икру и конфеты и спрятал их под верхнюю одежду. Согласно предварительным данным, сумма ущерба составила более шести тысяч рублей.

- Злоумышленника правоохранители задержали. Им оказался 37-летний житель Лабинска. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Известно, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности за мелкое хищение.

ИСТОЧНИК KP.RU