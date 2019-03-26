В Краснодаре осудили мужчину, который избил ветерана и поджег собаку

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-26T12:57:44+03:00

Его лишили свободы на 9 лет и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей

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Суд установил, что 14 ноября 2015 года 88-летний пенсионер находился у себя дома. Около трех часов ночи к нему пришел его родственник. Ветеран открыл входную дверь, чтобы впустить гостя, а тот начал его избивать. Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов по лицу и туловищу, повалил на пол, схватил за шею и начал душить, после чего потребовал передать ему деньги. Получив 50 тысяч рублей, нападавший скрылся.

Помимо этого, 25 мая 2016 года после ссоры с супругой злоумышленник облил свою собаку, привязанную на цепь и находящуюся в будке, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. В результате у животного была повреждена кожа на морде, ушах, лапах и глазах. Инцидент произошёл на глазах 7-летней дочери злоумышленника.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в разбое и жестоком обращении с животными. Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU