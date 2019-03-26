На Кубани задержали мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-26T13:08:16+03:00

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В Новороссийске на территории АО «Новорослесэкспорт» 10 февраля задержали 33-летнего мужчину. Он подозревался в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.8 и ч. 1 ст. 6.9 (потребление наркотических средств без назначения врача) КоАП РФ. Полицейские в ходе личного досмотра нашли у него сверток фольги с наркотиком.

- Мужчина не хотел, чтобы его привлекли к ответственности, и передал сотруднику полиции 11 тысяч рублей. Правоохранитель от взятки отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Сочи в отношении экс-инспектора ГИБДД возбудили уголовно дело. Он сдал за женщину теоретический экзамен на права.

ИСТОЧНИК KP.RU