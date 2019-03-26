В Новороссийске местный житель убил ножом знакомого

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-26T13:24:40+03:00

Он нанес ему не менее 12 ударов в область шеи и грудной клетки

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22 марта 28-летний мужчина находился в гостях у своего знакомого, который проживает в Новороссийске по улице Московской. Приятели занимались изготовлением поделок из пластилина.

В какой-то момент подозреваемому показалось, что хозяин хочет ударить его ножом. Между ними произошел конфликт. Злоумышленник в ходе ссоры взял нож и стал преследовать знакомого, который спасаясь, выбежал на улицу. Вскоре он догнал его и нанес около 12 ударов холодным оружием в область шеи и грудной клетки.

Потерпевшего доставили в больницу, где в этот же день он скончался от полученных повреждений.

- В отношении 28-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело, он подозревается в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ). Мужчина находится под стражей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении подозреваемого будет назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU