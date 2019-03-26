2019-03-26T13:38:34+03:00
Общество

В Краснодаре отключат подсветку зданий в «Час Земли»

Краевой центр присоединится к всемирной акции
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Всемирная акция состоится 30 мартаВсемирная акция состоится 30 марта
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30 марта в 20:30 в Краснодаре на час погаснет архитектурная подсветка административных зданий, Музыкального театра и Театра кукол. Кроме того, не будут гореть знаменитые разноцветные круги на улице Красной.

Таким образом, столица Кубани в очередной раз присоединится к всемирной акции «Час Земли».

Жители тоже могут поучаствовать в ней. Достаточно лишь в субботу 30 марта в 20:30 по местному времени выключить свет на один час и отказаться на это время от использования электроприборов и гаджетов.

«Час Земли» - всемирная экологическая акция, которая призвана привлечь внимание к бережному использованию ресурсов планеты. В 2019-м году акция состоится в 13-й раз. В этот день на час погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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