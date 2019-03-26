Кубанский чай планируют экспортировать в Сербию

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-26T13:43:23+03:00

Сочинские парламентарии побывали на Балканах, где обсудили этот вопрос

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Делегация представителей Сербии ранее ознакомилась с работой предприятий Сочи, в том числе побывала на «Мацестинской чайной фабрике».

- Сочинские парламентарии съездили с ответным визитом на Балканы. Прошла рабочая встреча, на которой депутаты обсудили с иностранными коллегами перспективы экспорта мацестинского чая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

– Представители Сербии отметили свою заинтересованность в экспорте этого продукта. Проект поставок поддержал и АО «Российский экспортный центр», – сообщили в региональном минсельхозе.

Сейчас в планах представителей фабрики провести переговоры с местными торговыми сетями, которые выразили заинтересованность в продукте.

В 2018 году на чайных плантациях города-курорта собрали 508 тонн чайного листа.

Напомним, В 2018 году торговый оборот Кубани и Австрии составил более 26 млн долларов. Об этом стало известно в рамках «Дней российских регионов» в Вене.

ИСТОЧНИК KP.RU