В Сочи горе-отец выплатил дочери 578 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-26T14:12:16+03:00

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В Сочи по решению суда мужчина должен был выплачивать дочери алименты, но он длительное время уклонялся от этого. За это судебные приставы отправили горе-отца на исправительные работы. Однако это не помогло.

- Мужчина не состоял на учете как безработный, но и официально трудоустроен не был. Суд обязал его выплачивать алименты на содержание 10-летнего ребенка в размере 25 процентов от заработка или иных видов дохода. Несколько лет мужчина не выполнял эту обязанность, в результате за ним накопился долг на сумму свыше 500 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы несколько раз предупреждали сочинца о том, что за уклонение от уплаты алиментных платежей он может быть привлечен к административной и к уголовной ответственности. Мужчина игнорировал это. Поэтому неплательщик понес сначала административное наказание по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а затем и уголовное по ч.1 ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Только такие меры помогли и вскоре горе-отец предоставил в отдел судебных приставов по Центральному району Сочи квитанцию об оплате задолженности в полном объеме – 578 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU