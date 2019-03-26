ГК «ЮгСтройИнвест» объявляет о старте продаж квартир в двух строящихся литерах микрорайона «Губернского»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-26T14:54:42+03:00

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Эти дома имеют очень выигрышное расположение: школа и детский сад рядом с домом. Из панорамных окон открывается вид на зеленую аллею с фонтаном, а дворы оборудованы современными детскими и спортивными площадками. Квартиры комфорт-класса в домах от «ЮгСтройИнвест» сдаются с качественной пречистовой отделкой, которую ценят все новоселы «Губернского» без исключения. Если поклеить обои, подключить сантехнику и повесить светильники, квартира будет готова для переезда. А еще в новом микрорайоне уже имеется вся инфраструктура.

Группа Компаний «ЮгСтройИнвест»

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» рада объявить о старте продаж квартир в 13 и 16 литерах микрорайона «Губернский». Эти дома имеют очень выигрышное расположение: школа и детский сад рядом с домом. Из панорамных окон открывается вид на зеленую аллею с фонтаном, а дворы оборудованы современными детскими и спортивными площадками», - рассказывает начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Елена Богачёва.

У «Губернского» сложилась репутация семейного, уютного и зеленого микрорайона. Для жителей часто проводят яркие и веселые праздники, которые надолго остаются в памяти своим размахом и красочностью. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» воплощает в «Губернском» идею комплексного строительства - строит дома и создает всю необходимую инфраструктуру рядом с ними. Так, в микрорайоне есть своя школа и детский сад, прогулочные зеленые аллеи общей площадью 3 гектара с бесплатным WI-FI, что очень ценят местные жители, зона барбекю, роллердром, крытый тренажёрный зал и спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. В «Губернском» хорошая транспортная доступность, есть 3 остановки для общественного транспорта. В этом году «ЮгСтройИнвест» продолжит работы по благоустройству микрорайона, а также закончит строительство детского сада с ясельными группами.

Узнать о наличии квартир и забронировать планировку можно в отделе продаж ГК «ЮгСтройИнвест» по телефону 8-800-234-11-77.

Группа Компаний «ЮгСтройИнвест»

ИСТОЧНИК KP.RU