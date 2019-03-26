На набережной Анапы высадят 15 тысяч виол

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-26T14:46:46+03:00

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В Анапе на набережной специалисты высаживают цветы и ремонтируют одну из ярких городских достопримечательностей – корабль с алыми парусами. По поручению главы курорта Юрия Полякова все службы активно готовятся к летнему сезону.

- Всего на клумбах посадят около 15 тысяч виол. Эти растения хорошо переносят местные погодные условия и будут радовать гостей и жителей курорта, пока их не заменят на летние цветы. На клумбах обновят декоративную мраморную крошку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Завершить высадку цветов на набережной планируют в течение текущей недели.

Специалисты реконструируют корабль с алыми парусами. На нем поменяли паруса, мачты, такелаж и наличники, провели полную покраску корпуса из лиственницы.

Не оставили без внимания и анапские цветочные часы. Там заменили кусты самшита. Часовой механизм еще находится в ремонте, а почву готовят к высадке виол – объект украсят 6500 цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU