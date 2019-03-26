2019-03-26T14:52:17+03:00
Общество

Садовые товарищества задолжали ПАО «ТНС энерго Кубань» более 222 млн рублей

Эта задолженность образовалась по состоянию на 1 марта
Иван ЕГОРОВ
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ПАО «ТНС энерго Кубань»ПАО «ТНС энерго Кубань»
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По состоянию на 1 марта 2019 года совокупный долг местных дачных кооперативов перед энергетиками составил свыше 222,6 млн рублей. Всего в списке злостных неплательщиков — 49 СНТ. Крупнейшими из них являются СНТ «Градостроитель» (г. Краснодар) более 11 млн руб. долга, НСТ «Железнодорожник-3» (г. Краснодар) – задолженность превысила 7 млн руб., у дачного некоммерческого объединения граждан «Золотой Гребешок» (г. Сочи) и СОНТ «Здоровье» накопились долги свыше 6 млн руб., НСТ «Росинка» (г. Краснодар) – более 5 млн руб, СОНТ «Колос» (Анапский район) долг также превысил 5 млн рублей. Неплатежи каждого из них носят систематический характер: некоторые дачные кооперативы накопили долги за несколько лет. Так, «рекордсменами» следует признать СНТ «Градостроитель» и НСТ «Росинка», пребывающие в статусе должников в течение 5 лет; НСТ «Железнодорожник-3» не оплачивает счета от энергетиков в течение 4 лет, СОНТ «Колос»— в течение 3 лет.

В отношении недисциплинированных потребителей ПАО «ТНС энерго Кубань» ведет претензионно-исковую работу, а также практикует введение ограничения энергоснабжения. Данные меры взыскания дебиторской задолженности являются эффективными, однако в зимнее время энергетики воздерживались от введения ограничений, поскольку многие члены садоводческо-дачных товариществ проживают на территории своих дачных участков на постоянной основе. Энергосбытовая компания напоминает, что в случае злостного уклонения от погашения задолженности председатели и члены правления кооперативов будут привлекаться к субсидиарной ответственности по долгам ДНТ/СНТ.

В связи с этим представители поставщика энергоресурса призывают руководство дачных кооперативов подойти к вопросу погашения существующей задолженности со всей ответственностью, а членов кооперативов — своевременно осуществлять платежи и контролировать их передачу в адрес гарантирующего поставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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