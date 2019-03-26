В Ейске экипаж теплохода «Meroving» лишился картошки из-за одной гусеницы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-26T15:17:47+03:00

Зараженную продукцию опечатали в продкладовой и запретили к использованию

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- Теплоход «Meroving» прибыл из Турции в морской порт «Ейск». В ходе карантинного фитосанитарного контроля запасов продовольствия экипажа, в картофеле нашли одну живую гусеницу картофельной моли, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по краю.

Насекомое снижает урожайность клубней, ухудшает его семенные и товарные качества. Страдают от картофельной моли также томаты, перец, баклажаны и табак.

Зараженная продукция весом 0,03 тонны опечатана в кладовой до выхода судна из территориальных вод Российской Федерации.

Напомним, в Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов». Прокуратурой было установлено, что третьему механику не платят уже пять месяцев, а мотористу – три. Общая сумма долга составила 430 тысяч рублей. В суд направили исковое заявление о взыскании с ООО «НовоИнтерТранс» долга по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU