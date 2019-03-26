2019-03-26T15:37:16+03:00
Общество

На набережной Новороссийска установили новые гранитные шары

В январе хулиганы скинули предыдущие объекты в море
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskФото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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В Новороссийске на набережной специалисты установили гранитные шары. Вандалы скинули прошлые объекты архитектуры в море в январе 2019 года.

- Расследование по данному факту было проведено правоохранительными органами, виновные найдены. Они привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАп РФ - мелкое хулиганство. Причиненный ущерб они уже возместили, - сообщил на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.

Напомним, в Анапе на набережной специалисты высаживают цветы и ремонтируют одну из ярких городских достопримечательностей – корабль с алыми парусами. По поручению главы курорта Юрия Полякова все службы активно готовятся к летнему сезону. Завершить высадку цветов на набережной планируют в течение текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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