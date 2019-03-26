2019-03-26T16:25:02+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет III Кубанский юридический форум

Ежегодно в нем принимают участие около тысячи человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице 12 апреля состоится III Кубанский юридический форум. В мероприятии примут участие представители исполнительной власти, прокуратуры, судьи, руководители юридических служб и адвокаты.

- На форуме будут обсуждать актуальные вопросы, касающиеся права и бизнеса, а также социально значимые проблемы. Это площадка создана для общения должностных лиц, экспертов, - прокомментировали организаторы.

- Форум впервые прошел в 2017 году. С тех пор ежегодно в нем принимают участие около тысячи человек. Проводится мероприятие Краснодарским региональным отделением ассоциации юристов России при поддержке администрации Краснодарского края и законодательного собрания региона, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Туапсинском районе в «Орленке» стартовал всероссийский фестиваль юных журналистов. Его проводят при поддержке департамента информационной политики Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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