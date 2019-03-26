2019-03-26T16:49:01+03:00
Общество

Кубань в седьмой раз присоединится к образовательной акции «Тотальный диктант»

Жители края смогут проверить уровень своей грамотности уже 13 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани в седьмой раз пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». Уже отобраны 14 площадок Краснодара – вузы, школы, библиотеки, общей вместимостью более 1,8 тысячи человек. Еще около 400 человек напишут диктант в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

- Проверить свой уровень грамотности любой житель Кубани сможет 13 апреля. Регистрация на площадки откроется 3 апреля. До этого времени все желающие могут пройти занятия в онлайн-школе по подготовке к диктанту на сайте проекта, - сообщили организаторы проекта.

- Также с 1 по 7 апреля в соцсетях будет онлайн-голосование. Люди выберут «Народного чтеца», который продиктует отрывок текста на одной из городских площадок, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Тотальный диктант» – это международный образовательный проект. Его проводят с 2004 года. Акция направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

В этом году текст для проекта написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

Напомним, в 2018 году в кубанской столице «Тотальный диктант» написали более 1,3 тысячи человек. Пункты проверки грамотности работали на 17 площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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