В Краснодаре осудили недобросовестных застройщиков

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-26T17:16:08+03:00

Председатель ЖСК «Юбилейный» проведет в тюрьме 7 лета, а его заместитель – 4 года

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В Краснодаре Ленинский районный суд согласился с доказательствами, представленными государственным обвинителем, и вынес приговор в отношении недобросовестных застройщиков.Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- Было установлено, что председатель ЖСК «Юбилейный» и его заместитель с 2012 по 2017 год привлекали деньги граждан для строительства многоэтажки по улице Минской. При этом они не собирались исполнять взятые на себя обязательства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

До сих пор дом не построили. От преступных действий указанных лиц пострадали 46 человек. Общий ущерб составил более 78 миллионов рублей.

По решению суда председатель строительной компании проведет в тюрьме 7 лет, а его заместитель – 4 года. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

На имущество осужденных наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU