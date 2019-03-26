Стандарт «Краснодарского чая» на федеральном уровне утвердят до конца года

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-26T17:44:48+03:00

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На краевом совещании, которое провел Вениамин Кондратьев, обсудили меры защиты кубанской продукции от подделки.

– Мы должны убрать с рынка всех производителей подделок и дать возможность нашим чаеводам выращивать и упаковывать чай. Должна быть добросовестная конкуренция, – отметил глава региона.

- Принято решение на региональном уровне использовать «советские» стандарты в купажной смеси. Под каждый сорт определен обязательный процент чайного листа, выращенного на Кубани. Так, для чая «Букет» – это 100 процентов, для «Экстра» – 75, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В феврале подали заявку в Росстандарт о разработке российского стандарта «Краснодарский чай». Планируется, что до конца года он будет утвержден.

Напомним, кубанский чай планируют экспортировать в Сербию. Сочинские парламентарии побывали на Балканах, где обсудили этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU