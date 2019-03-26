2019-03-26T18:07:50+03:00
Экономика

«БКС Брокер» — надежный партнер на фондовых рынках

В условиях высокой инфляции стандартные банковские вклады теряют свою привлекательность
Наталия БЕЛОЗЕРОВА
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Фото: БКС БрокерФото: БКС Брокер
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Потребители начинают интересоваться альтернативами. Например, популярность обрела работа на фондовых рынках. Глава направления индивидуальных инвестиционных счетов компании «БКС Брокер» Игорь Соболев говорит, что в 2018 году на данный рынок вышли около 700 000 россиян. Естественно, что их интересует высокая доходность подобных инструментов, которая составляет около 20%.

Как же выбрать подходящего брокера? Эксперты говорят, что главным при выборе брокера является надёжность компании, которая начинается с репутации. И, конечно, похвастаться хорошей репутацией могут немногие. К числу наиболее надёжных и известных брокеров относится компания «БКС Брокер». Она является одной из ведущих в России в данной отрасли.

Компания входит в группу БКС, которая ведёт свою деятельность с 1995 года. Более 300 000 человек доверяет БКС и выбирает в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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