На Кубани глава сельского поселения предоставила привилегии своему сыну-депутату

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-26T18:17:31+03:00

По инициативе прокуратуры чиновница отправлена в отставку

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- Глава Краснокутского сельского поселения ради выгоды и предоставления привилегий своему сыну - депутату местного Совета и директору МУП «Водоканал» подписала акты выполненных работ. Предприятие незаконно получило субсидии на общую сумму более 720 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновница не уведомила представительный орган сельского поселения о личной заинтересованности и о сложившемся конфликте интересов. По инициативе прокуратуры главу Краснокутского сельского поселения отправили в отставку.

Также директор МУП «Водоканал» трудоустроил местного жителя на должность тракториста. Он знал, что мужчина выполнять свои обязанности не будет. Директор предприятия лично получил за него деньги.

В отношении экс-главы Краснокутского сельского поселения и депутата Совета (бывшего директора МУП «Водоканал») возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст.159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

ИСТОЧНИК KP.RU