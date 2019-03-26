2019-03-26T18:42:50+03:00
Спорт

В Сочи разыграют «золотую шайбу»

Участие примут юные хоккеисты от 10 до 11 лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи на льду «Айсберга» с 6 по 12 апреля состоится финальный этап соревнований имени Тарасова в младшей возрастной группе. Участие в турнире примут более тысячи юных хоккеистов в возрасте 10-11 лет.

- 64 команды разделят на первом этапе на 16 игровых групп. На стадии плей-офф определят первого обладателя переходящего Кубка Победителя в младшей возрастной группе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в «Сочи Парке» состоится IV Международный детский хореографический конкурс Arena Dance. Около 700 участников из разных городов России примут участие в борьбе за Гран-при состязания. Гала-концерт состоится 28 марта в 17:00. Для гостей парка вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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