СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-26T19:10:49+03:00

В январе 2019 года миграционный прирост на Кубани сократился на 18 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- Миграционный прирост жителей Кубани за год снизился на 18,6 процентов. Эксперты посчитали, что это 523 человека. В край в январе прибыло 10,8 тысяч человек, а покинули - 8,5 тысяч человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарстата.

Также уменьшилась и миграция внутри региона, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Разница составила 13,8 процентов.

Отмечается, что на 1 января численность постоянного населения Кубани увеличилось на 12,6 тысяч человек, или на 36,1 процентов, больше, чем годом ранее. Это происходило за счет миграционного прироста. Число умерших по краю превысило родившихся на 34,7 процента.

Напомним, средняя сумма взятки в регионе составила 298,5 тысяч рублей. Такие данные прозвучали в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции под председательством первого заместителя прокурора края Владислава Малкина. За два месяца 2019 года на Кубани сотрудники правоохранительных органов выявили более 200 коррупционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU