2019-03-27T07:12:13+03:00
Происшествия

В Сочи на берегу моря обнаружили тело мужчины

Проводится доследственная проверка
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на берегу моря обнаружили тело мужчиныВ Сочи на берегу моря обнаружили тело мужчиныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На Кубани на берегу Черного моря 26 марта обнаружили тело мужчины в спасательном жилете. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

- Как было установлено, мужчина вместе с 48-летним знакомым рыбачил в акватории Черного моря. Вскоре лодка перевернулась. Лишь одному мужчине удалось доплыть до берега и спастись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южное СУТ СК России.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетеля произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 25 марта водолазы обнаружили в бухте Новороссийска тело пропавшей девушки. Об исчезновении 21-летней племянницы в полицию 18 марта обратилась ее тетя. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели девушки проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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