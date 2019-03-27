СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-27T07:12:13+03:00

В Сочи на берегу моря обнаружили тело мужчины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На Кубани на берегу Черного моря 26 марта обнаружили тело мужчины в спасательном жилете. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

- Как было установлено, мужчина вместе с 48-летним знакомым рыбачил в акватории Черного моря. Вскоре лодка перевернулась. Лишь одному мужчине удалось доплыть до берега и спастись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южное СУТ СК России.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетеля произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 25 марта водолазы обнаружили в бухте Новороссийска тело пропавшей девушки. Об исчезновении 21-летней племянницы в полицию 18 марта обратилась ее тетя. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели девушки проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU