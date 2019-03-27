2019-03-27T07:58:52+03:00
Общество

В Геленджике начали сносить многоэтажный самострой

Собственник осуществляет демонтаж здания за собственные деньги
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
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В Геленджике многоэтажное строение практически на берегу моря без разрешительной документации начали возводить в 2014 году.

- Администрация города начала судиться с собственником земельного участка. Пока шли судебные процессы, строительство здания продолжалось. Многоэтажка испортила своим видом часть набережной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

В 2016 году власти подали в суд иском о сносе строения. В 2017 году это решение вступило в силу. Собственник строения в 2019 году принял решение снести здание за собственные средства. Демонтаж обойдется в десятки миллионов рублей.

Напомним, самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса. Договоренность была достигнута на встрече главы города Анатолия Пахомова с покупателями квартир в этих домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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