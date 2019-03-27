2019-03-27T08:13:11+03:00
Общество

В Краснодаре откроется выставка «Взгляни на мир другими глазами»

Гости и жители города увидят картины пациентов психиатрических клиник
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В Краснодарском краевом выставочном зале со 2 по 11 апреля пройдет выставка живописи и графики «Взгляни на мир другими глазами». На ней можно будет увидеть картины участников арт-студий, которые работают при психиатрических больницах региона.

- Более 100 живописных и графических работ представят выставке «Взгляни на мир другими глазами». Ранее участники арт-студий неоднократно демонстрировали свои картины на площадках Москвы и Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Произведения пациентов психиатрических клиник вызывают интерес общества. Так люди учатся лучше понимать друг друга, а так же относиться с уважением и поддержкой к тем, кто имеет душевные расстройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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