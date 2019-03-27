В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В краевом центре объявили экстренное предупреждение из-за заморозков.
Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, в ночные и утренние часы 28 и 29 марта ожидается понижение температуры до 1-2 градусов.
Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214-33-36 и 112.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в кубанской столице выпал град. 23 марта и 24 марта ледяная крупа накрыла горожан внезапно. Спасатели МЧС и синоптики предупреждали о том, что погода будет ухудшаться.
ИСТОЧНИК KP.RU