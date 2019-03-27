СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-27T08:33:34+03:00

В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Непогода придет в город 28 и 29 марта

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В краевом центре объявили экстренное предупреждение из-за заморозков.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, в ночные и утренние часы 28 и 29 марта ожидается понижение температуры до 1-2 градусов.

Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214-33-36 и 112.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в кубанской столице выпал град. 23 марта и 24 марта ледяная крупа накрыла горожан внезапно. Спасатели МЧС и синоптики предупреждали о том, что погода будет ухудшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU