2019-03-27T10:41:43+03:00
Общество

В Краснодаре на Восточном обходе ремонтируют дорогу

Об этом рассказали в пресс-службе компании «Росавтодор»
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на Восточном обходе ремонтируют дорогуВ Краснодаре на Восточном обходе ремонтируют дорогуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- На Восточном объезде Краснодара с 1326 по 1340 километр проводятся работы по замене асфальтового покрытия. Закончить их по плану должны до 25 июня текущего года, однако приложим все усилия, чтобы сдать участок к началу лета, - прокомментировали в ведомстве.

26 марта на Восточном обходе возникла крупная пробка длиной более 6 километров. Затор на участке от пересечения с улицей Васильченко до развязки на Уральской образовался с раннего утра.

Дорожники просят автолюбителей пользоваться объездными маршрутами и отнестись с пониманием к проводимым работам.

Сегодня, 27 марта, общая загруженность дорог Краснодара оценивается сервисом«Яндекс.Пробки» в пять баллов.

Напомним, В Краснодаре на углу улиц имени Седина и Постовой восстановят зеленую зону. Об этом мэр города сообщил в видеообращении к гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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