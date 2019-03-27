2019-03-27T09:36:22+03:00
Здоровье

Кубанские хирурги спасли женщину с травмой от бензопилы

Ей буквально разрезало лицо пополам
Александра ПОДУШКО
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Кубанские хирурги спасли женщину с травмой от бензопилыКубанские хирурги спасли женщину с травмой от бензопилыФото: Александр ГЛУЗ
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В горбольницу Новороссийска доставили пациентку. Отлетевшая от бензопилы цепь буквально разрезала ей лицо пополам. Челюстно-лицевые хирурги более 3 часов спасали женщину от паралича лицевого нерва.

- Врачи первой горбольницы провели необходимые исследования. Они выявили все повреждения и выбрали тактику операции. У пациентки были разрывы лицевой артерии, слюнной железы, круговой мышцы полости рта и щеки. Раны неправильной формы были загрязнены и сильно кровоточили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Медики решили руководствоваться щадящим принципом, чтобы сохранить все функции лицевых тканей. Они иссекали только те участки, которые были явно нежизнеспособны. Также учитывали возможность повреждения ветвей лицевого нерва, слюновыводящих протоков и не допускали их травмирования, чтобы избежать паралича лицевого нерва.

В результате поведенной уникальной операции все жизнеспособные участки были сохранены. Уже через несколько дней все швы сняли. Мышечные функции и мимика пациентки сохранились, ее выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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