В Староминском районе мужчина убил ножом знакомого

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-27T09:53:40+03:00

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В Староминском районе в ночь на 24 марта подозреваемый вместе со своими друзьями отдыхал в кафе по улице Кольцовской. В заведении были и другие посетители.

- По версии следствия, в ходе употребления алкоголя между двумя жителями станицы Староминской на почве неприязни друг к другу произошел конфликт. Обвиняемый достал свой складной нож и ударил им живот оппонента, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Посетители кафе вызвали скорую и сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от ножевого ранения.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас обвиняемый заключен под стражу

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU