В Сочи перед судом предстанет бывший директор МУП «Водоканал»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-27T10:19:15+03:00

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- На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП города Сочи «Водоканал». Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В декабре 2017 года застройщик обратился в предприятие с заявлением о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, который находится на улице Белорусской Адлерского района.

По данным следствия, мужчина также предоставил документы на объект с явными несоответствиями. Строение не было включено в инвестиционную программу МУП «Водоканал» на 2018-2022 год. Предприятие не имело технической возможности подключить объект к водоснабжению.

- Бывший директор все же выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям. В результате от его действий пострадала организация, а также государство. Общая сумма ущерба составила 38 миллионов рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU