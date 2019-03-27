В Кавказском районе пресекли деятельность наркопритона

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-27T10:33:08+03:00

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В Кавказском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что местный житель содержит наркопритон. При проверке сведения подтвердились.

- Выяснилось, что 47-летний житель Кропоткина предоставлял свой дом гражданам для употребления наркотиков. В жилище нашли приспособления для употребления запрещенных веществ: пластиковую бутылку с темным налетом на горловине и прожженным отверстием в донной части, полимерный пакет с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это марихуана, массой около 100 граммов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ), а также частью 1 статьи 228 КУ РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU