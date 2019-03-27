На Кубани директор Дома культуры незаконно выписала себе премию
Женщина являясь директором учреждения культуры станицы Ленинградской, используя свое служебное положение, издала приказ о премировании. В него она включила себя. Дополнительные выплаты к окладу мошенница получала несколько месяцев. Общий ущерб составил свыше 70 тысяч рублей.
- В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, на Кубани глава сельского поселения предоставила привилегии своему сыну-депутату. По инициативе прокуратуры чиновница отправлена в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU