СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-27T11:01:36+03:00

На Кубани директор дома культуры незаконно выписала себе премию Фото: Валерий РОМАНОВ

Она присвоила более 70 тысяч рублей

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Женщина являясь директором учреждения культуры станицы Ленинградской, используя свое служебное положение, издала приказ о премировании. В него она включила себя. Дополнительные выплаты к окладу мошенница получала несколько месяцев. Общий ущерб составил свыше 70 тысяч рублей.

- В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани глава сельского поселения предоставила привилегии своему сыну-депутату. По инициативе прокуратуры чиновница отправлена в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU