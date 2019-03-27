В Краснодаре найден потенциальный инвестор для трех проблемных долгостроев

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-27T11:21:54+03:00

Об этом стало известно в ходе заседания по защите прав дольщиков

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В краевой столице нашли потенциального инвестора для трех проблемных объектов ИСК «РАС» (строительная компания). Достраивать ЖК «Парусная регата», «Дом Романовых» и «Иван да Марья» планирует группа компаний «Артель». Организация изучает документы и вскоре примет окончательное решение. Найдены потенциальные инвесторы и для объектов в Анапе и Туапсе, ведется поиск компенсационных земельных участков.

Это стало известно в ходе заседания МВК (межведомственной комиссии) по защите прав дольщиков. Его провел первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

- На совещании также обсудили ситуацию с 16-этажный долгостроем по улице Карякина. Его начали возводить еще в 2003 году. Уже завершил работу по формированию земельного участка, провели строительно-техническую экспертизу объекта, но есть сложности с подключением к сетям водо- и электроснабжения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

- До конца недели давайте этот вопрос урегулируем, выдадим условия для технического присоединения. Прошу подключиться министерство ТЭК и ЖКХ, - сказал Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU