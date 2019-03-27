СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-27T11:32:26+03:00

В Краснодаре в школе произошел пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из здания эвакуировали 30 человек

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В краевой столице утром 27 марта произошло возгорание в школе № 73, которая находится на улице Сормовской. Персонал эвакуировал из учебного учреждения 30 человек.

В 9:52 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В 9:57 они установили, что пожар произошел на площади 1 квадратный метр. Огонь успели потушили до приезда спасателей.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, 23 марта в двухэтажном многоквартирном жилом доме в станице Натухаевской произошел пожар. Есть один пострадавший. На месте происшествия работали 10 пожарных и 3 спецмашины.

ИСТОЧНИК KP.RU