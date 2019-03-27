Аэропорт Геленджика переходит на весенне-летнее расписание полетов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-27T11:47:32+03:00

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- В Геленджике аэропорт переходит на весенне-летнее расписание полетов. С 31 марта 7 авиакомпаний будут выполнять вылеты по 5 направлениям. Это около 1400 рейсов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Авиакомпания «Аэрофлот» в этой воскресенье, 31 марта, приступит к выполнению прямых перелетов по маршруту Геленджик - Москва (Шереметьево). Рейс будет выполняться один раз в день с постепенным увеличением количества - до трех в день. Отправление из города-курорта в 11:35, прибытие – 14:10.

С 28 мая авиакомпания «Россия» возобновляет рейсы по маршруту Геленджик - Санкт-Петербург. Перелеты будут осуществляться 6 раз в неделю. Во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье вылеты из аэропорта Геленджика будут осуществляться в 13:15, прибытие в Санкт-Петербург в 16:00.

Также откроются рейсы в Сургут от авиакомпании «ЮТэйр». Перелеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Отправление в11:10, прибытие самолета в пункт назначения в 17:25.

С 1 мая будут осуществляться перелеты из аэропорта Геленджик в Москву (Внуково). Отправление ежедневно в 15:15, прибытие в 17:30.

Авиакомпания «Северсталь» с 1 июня приступит к выполнению прямых перелетов по маршруту Геленджик – Череповец. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам, вылет -13.50, прибытие в пункт назначения в 16:10.

3 июня «Уральские авиалинии» будут осуществлять прямые рейсы Геленджик - Екатеринбург. Улететь из города-курорта можно три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в 17:00, а Екатеринбурге вы окажитесь уже в 22:10.

В конце мая авиакомпания начнет выполнять ежедневные рейсы Геленджик - Москва (Домодедово). Вылет 13:30, прибытие в 15:50.

ИСТОЧНИК KP.RU