В Краснодаре два трамвайных маршрута вечером изменят путь следования

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-27T11:59:58+03:00

На улице Коммунаров будут проводить ремонтные работы

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- В Кубанской столице 28 марта трамвайные маршруты № 5 и № 8 в вечернее время изменять путь следования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Это произойдет в связи с ремонтом на улице Коммунаров. Просим пассажиров быть внимательными и заранее подбирать удобный путь для поездки, - сообщили в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

Трамваи маршрута № 5 «Улица Солнечная - улица им. Евдокии Бершанской» вечером будут следовать:

- с 22:40 - от Солнечной по Садовой в Восточное депо.

Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту:

- от улицы Евдокии Бершанской - в 21:26;

- от Солнечной - в 22:17.

Трамваи маршрута № 8 «Улица Солнечная — Хладокомбинат» поедут:

- с 22:55 - от Солнечной по Садовой в Восточное депо.

Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту:

- от Хладокомбината - в 21:54;

- от Солнечной - в 22:31.

ИСТОЧНИК KP.RU