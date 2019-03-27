В Краснодаре два трамвайных маршрута вечером изменят путь следования
- В Кубанской столице 28 марта трамвайные маршруты № 5 и № 8 в вечернее время изменять путь следования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
- Это произойдет в связи с ремонтом на улице Коммунаров. Просим пассажиров быть внимательными и заранее подбирать удобный путь для поездки, - сообщили в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».
Трамваи маршрута № 5 «Улица Солнечная - улица им. Евдокии Бершанской» вечером будут следовать:
- с 22:40 - от Солнечной по Садовой в Восточное депо.
Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту:
- от улицы Евдокии Бершанской - в 21:26;
- от Солнечной - в 22:17.
Трамваи маршрута № 8 «Улица Солнечная — Хладокомбинат» поедут:
- с 22:55 - от Солнечной по Садовой в Восточное депо.
Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту:
- от Хладокомбината - в 21:54;
- от Солнечной - в 22:31.
ИСТОЧНИК KP.RU