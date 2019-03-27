В Cочи сотрудник полиции нарушил ПДД и устроил аварию

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-27T12:24:31+03:00

Пострадали два подростка 16 и 17 лет [Фото]

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- В Сочи в отношении 30-летнего оперуполномоченного полиции возбуждено уголовное дело. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителю (ч.1 ст.264 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ночью 23 марта подозреваемый ехал по проезжей части Курортного проспекта Хостинского района на служебном автомобиле марки «Лада Приора».

Фото: СУ СК РФ по краю

Сотрудник полиции не справился с управлением. Он влетел в припаркованный на обочине «ВАЗ-21014», в котором находились 16 и 17-летний подростки. «Ладу» вынесло на встречную полосу, где она наехала на 20-летнего водителя ВАЗа, который был на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с движущимся по «встречке» «Киа Рио».

В результате аварии пострадали подростки и 20-летний водитель «ВАЗ 21014», а также сам полицейский. Их с различными переломами госпитализировали в больницу.

Фото: СУ СК РФ по краю

Подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения наличия у него в крови алкоголя или наркотиков.

- В отношении сотрудника полиции проводится проверка. Полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU