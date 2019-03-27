2019-03-27T12:26:06+03:00
Общество

«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края

Труднодоступные производственные объекты передают комплекс данных, которые позволяют нефтяникам оперативно контролировать работу оборудования
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» совместно с «ЛУКОЙЛом» презентовал пилотный проект по дистанционному мониторингу и управлению нефтегазовым оборудованием. Разработка в области цифровых технологий была реализована на Аспинском месторождении в Пермском крае. Труднодоступные производственные объекты передают комплекс данных, которые позволяют нефтяникам оперативно контролировать работу оборудования, а также дистанционно управлять им.

Компания «Ростелеком» уже несколько лет внедряет под ключ технологии промышленного интернета (IIoT) для нефтегазового рынка: от каналов связи до платформенных решений. Проект «Умная скважина» был разработан специально для ресурсодобывающих предприятий. Отметим, что для реализации проекта по цифровизации скважин используется полностью отечественное оборудование.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

О том, как работает умная скважина, рассказывает вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев: «В центре управления создается цифровой дубль скважины, который фиксирует заданные параметры объекта (давление, температуру, загазованность) и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии. При необходимости более точных измерений, количество параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, также можно выставить посекундную частоту сбора данных. Благодаря автоматизации процессов и контролю за удаленными объектами управляющий персонал в любой момент может увидеть, что происходит на объекте, отреагировать на нештатную ситуацию и спрогнозировать, как изменятся результаты».

«Цифровая трансформация месторождений позволяет снизить себестоимость добычи нефти и вести онлайн-мониторинг. Мы значительно оптимизируем процессы получения данных, повысим эффективность и безопасность производства. Этот проект отвечает девизу компании “ЛУКОЙЛ” — “Всегда в движении”. В год 90-летия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции мы должны не только говорить об истории нефтедобычи, но с помощью технологий и науки писать новую историю и вносить вклад в развитие отрасли», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Генеральный директор ООО «Россма» Денис Трифанов сообщил: «Цифровизация отраслей экономики становится реальностью. Нефтегазовый сектор один из самых передовых в этом вопросе. Мы рады, что решения нашей компании нашли применение в проекте “Умная скважина”. Уверены, что элементы промышленного интернета вещей помогут российским компаниям стать более конкурентоспособными и эффективными на глобальном рынке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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