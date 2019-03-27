В кубанской школе установили первую биометрическую систему распознавания лиц

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-27T12:36:17+03:00

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В Краснодарском крае в школе установлена первая биометрическая система распознавания лиц. В сочинской гимназии №15 на входе в учебное заведение размещены камеры. Они распознают лица учеников, педагогов, которые внесены в базу данных. У каждого есть индивидуальная карта-ключ. Она прикладывается к считывающему устройству и позволяет пройти в школу.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края, на идентификацию одного учащегося уходит несколько секунд. За 15 минут контроль могут пройти 1,5-2 тысячи человек.

- Базы данных доступа и информационной системы «Сетевой город. Образование» синхронизированы. Технология помогает фиксировать опоздания и пропуски. Теперь учителям не нужно отвлекаться на это, прерывая учебный процесс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU