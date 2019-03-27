2019-03-27T12:51:08+03:00
Происшествия

В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататься

Когда в баке закончилось топливо, они оставили машину на обочине и скрылись
Александра ПОДУШКО
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В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататьсяВ Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататьсяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В дежурную часть Успенского района обратилась потерпевшая. Он рассказала, что у нее угнали «ВАЗ -21099». Отечественная легковушка была припаркована возле ее дома.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий полицейские опросили возможных свидетелей и установили личности злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 20, 22 и 36 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции.

Машину мужчины угнали, чтобы покататься, когда в баке закончилось топливо, они оставили ее на обочине и скрылись.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).

- Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии строгого режима, сроком на 1 год 7 месяцев и 1 год в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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