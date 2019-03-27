2019-03-27T13:11:38+03:00
Общество

В Новороссийске определили самые преступные улицы

Они расположены в Центральном, Южном, Восточной и Приморском районах
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске определили самые преступные улицыВ Новороссийске определили самые преступные улицыФото: Антон ПИКУС
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В Новороссийске прошло совещание местных властей. На мероприятии представители мэрии обсудили профилактику преступлений и работу народных дружин. Помимо этого, они определили районы и улицы, на которых происходит наибольшее количество нарушений.

По данным администрации Новороссийска, в феврале текущего года в городе произошло 64 преступления. Согласно статистике, показатель вырос: в прошлом году за этот период было совершено 47 нарушений.

На встрече власти сообщили, что большую часть инцидентов сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в Центральном и Приморском районах. Всего они насчитали 12 самых опасных улиц города: Глухова, Черняховского, Ленина, Рубина, расположенные в Центральном районе, Южная, Дзержинского, Героев Десантников, находящиеся в Южном районе, а также Сакко и Ванцетти, Кирова в Восточном районе и Видова, Анапское шоссе, Луначарского в Приморском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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