В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-27T13:42:07+03:00

В нем участвуют свыше 300 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

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26 марта в Краснодаре в «Центре олимпийской подготовки по плаванию» прошло торжественное открытие чемпионата России. На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта Кубани Андрей Марков и главный тренер паралимпийской сборной страны по плаванию Юрий Назаров.

По итогам соревнований сформируют сборную России. Она отправится на чемпионат мира по плаванию спортсменов ПОДА, сообщил Марков.

Также министр отметил, нынешний сезон является особенным для спортсменов, потому что в текущем году завоевываются лицензии для участия в Паралимпийских играх в Токио.

В соревнованиях за призовые места борются свыше 300 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В их число входят 23 заслуженных мастера спорта, 14 мастеров спорта международного класса и 47 мастеров спорта России, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первый же день чемпионата были установлены рекорд мира и рекорд Европы.

– Новый мировой рекорд на стометровке брасом установил Андрей Калина из Санкт-Петербурга. На этой же дистанции с рекордом Европы финишировал брассист с Алтая Егор Ефросин, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU