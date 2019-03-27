Иван Игнатьев подписал новый контракт с ФК «Краснодар»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-27T13:49:02+03:00

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20-летний нападающий Иван Игнатьев подписал новый контракт с футбольным клубом «Краснодар». Пресс-служба «быков» сделала специальное заявление.

- Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворен ситуацией, - говорится в сообщении. - Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба.

При этом «Краснодар» не стал раскрывать детали соглашения, сославшись на внутренние правила клуба.

- По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию, - рассказали в «Краснодаре».

По многочисленным сообщениям в СМИ, ранее Иван Игнатьев отказался подписывать новый контракт с клубом, посчитав предложенную зарплату слишком низкой. После этого нападающий был отправлен из основной команды в «Краснодар-2» и пропустил матчи Лиги Европы с «Валенсией».

- В контрактах нет проблем. Есть проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого клуб воспитывал 7 лет, давал ему шанс, появились в последнее время агенты, которые дали ему большие деньги. Футболист решил нам рассказать какая будет у него зарплата, какие отступные, как вообще мы должны вести себя со своими воспитанниками. Это типичная история для России. Их было уже много, будет ещё больше. Особенно в период лимита. Это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар», - прокомментировал тогда ситуацию тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

ИСТОЧНИК KP.RU