2019-03-27T13:51:24+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей

Объем заемных средств, выданных компаниям региона, по сравнению с результатом за предыдущий год вырос на 30%, до 119 млрд рублей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае по итогам 2018 года вырос на 41% и составил 155 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 28% и достиг 136,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель за год вырос на 59%, до 85,4 млрд рублей. Объем заемных средств, выданных компаниям региона, по сравнению с результатом за предыдущий год вырос на 30%, до 119 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 46,2 млрд рублей, увеличившись на 39%.

Розничный кредитный портфель за 2018 год вырос на 25%, до 70 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 30,4 млрд рублей (прирост за год +30%). Портфель ипотечных кредитов на отчетную дату составил 31 млрд рублей (+19%), автокредитования - 5,5 млрд рублей (+15%). Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, вырос на 36%, до 110 млрд рублей.

За год банк ВТБ на Кубани выдал населению региона свыше 39 млрд рублей заемных средств – на 40% больше, чем годом ранее. Более половины от данной суммы – 20 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+57% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 15,3 млрд рублей (+52%), автокредитов – 3,8 млрд (+22%). Жители края в три раза чаще стали рефинансировать действующие займы. За январь-декабрь ВТБ рефинансировал 3 тыс. кредитов на 2,2 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков отметил: «В прошлом году ВТБ уверенными темпами нарастил кредитование в регионе, активно финансируя не только предприятия, но и население Кубани. Мы смогли увеличить свою долю на рынке, что стало возможным, в том числе, благодаря синергии от объединения корпоративной и розничной сетей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре в торговом комплексе на улице Стасова произошел пожар
Жителя Северского района осудят за кражу бытовой техники
В 2019 году на Кубани планируют открыть 153 школьных центра гуманитарной и цифровой направленности
В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии
В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки
В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской карты
Должность советника мэра Краснодара по городской среде займет Александр Водяник
На Кубани принят закон о развитии канатных дорог и метро
На Кубани двухлетний ребёнок запер маму на балконе
Жительница Геленджика фиктивно зарегистрировала у себя дома иностранцев
Иван Игнатьев подписал новый контракт с ФК «Краснодар»
В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию
В Новороссийске определили самые преступные улицы
В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататься
В кубанской школе установили первую биометрическую систему распознавания лиц
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края