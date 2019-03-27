Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-27T13:51:24+03:00

Объем заемных средств, выданных компаниям региона, по сравнению с результатом за предыдущий год вырос на 30%, до 119 млрд рублей

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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае по итогам 2018 года вырос на 41% и составил 155 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 28% и достиг 136,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель за год вырос на 59%, до 85,4 млрд рублей. Объем заемных средств, выданных компаниям региона, по сравнению с результатом за предыдущий год вырос на 30%, до 119 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 46,2 млрд рублей, увеличившись на 39%.

Розничный кредитный портфель за 2018 год вырос на 25%, до 70 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 30,4 млрд рублей (прирост за год +30%). Портфель ипотечных кредитов на отчетную дату составил 31 млрд рублей (+19%), автокредитования - 5,5 млрд рублей (+15%). Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, вырос на 36%, до 110 млрд рублей.

За год банк ВТБ на Кубани выдал населению региона свыше 39 млрд рублей заемных средств – на 40% больше, чем годом ранее. Более половины от данной суммы – 20 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+57% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 15,3 млрд рублей (+52%), автокредитов – 3,8 млрд (+22%). Жители края в три раза чаще стали рефинансировать действующие займы. За январь-декабрь ВТБ рефинансировал 3 тыс. кредитов на 2,2 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков отметил: «В прошлом году ВТБ уверенными темпами нарастил кредитование в регионе, активно финансируя не только предприятия, но и население Кубани. Мы смогли увеличить свою долю на рынке, что стало возможным, в том числе, благодаря синергии от объединения корпоративной и розничной сетей».

ИСТОЧНИК KP.RU