На Кубани двухлетний ребёнок запер маму на балконе

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-27T14:20:34+03:00

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27 марта к спасателям обратился житель Геленджика. Мужчина сообщил, что, проходя мимо одного из дома на улице Дивноморской, услышал, как молодая женщина на балконе третьего этажа зовёт на помощь.

- На указанное место прибыл отряд спасателей. Они установили, что двухлетний малыш закрыл маму на балконе, когда та вышла развесить белье. Женщина никак не могла попасть во внутрь: балконная дверь со стороны улицы не открывалась, а входная была заперта, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

При помощи трёхколенной лестницы спасатели поднялись на балкон третьего этажа. Потом они воспользовались слесарным инструментом и открыли балконную дверь.

Сначала двухлетний малыш испугался незнакомцев и расплакался. Когда он увидел маму, успокоился.

ИСТОЧНИК KP.RU