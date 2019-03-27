2019-03-27T14:41:11+03:00
Общество

На Кубани принят закон о развитии канатных дорог и метро

Об этом сообщает пресс-служба ЗСК
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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Документ о развитии внеуличного транспорта внес глава региона Вениамин Кондратьев.

С помощью законопроекта кубанские власти планируют урегулировать правоотношения в сфере организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом.

- В настоящее время и общественный транспорт, и автомобилисты стоят в пробках. Разрешить сложившуюся ситуацию можно. Один из способов является развитие внеуличного транспорта, который будет перевозить пассажиров по изолированным от автомобильных дорог путям, — сообщили в пресс-службе ЗСК.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что сейчас внеуличного транспорта на территории Краснодарского края почти нет. Фуникулеры и канатные дороги находятся только на олимпийских объектах в поселке Красная Поляна, а также в некоторых местах на побережье.

- Возможно в будущем развитие транспортных систем в больших городах региона пойдет по линии увеличения общественного внеуличного транспорта. Краснодар уже стал миллионником. К сожалению, с каждым годом пробки растут от увеличения количества машин. Это объясняет то, почему больший интерес у граждан вызывает проект наземного метро в краевой столице, — цитирует Бурлачко пресс-служба ЗСК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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