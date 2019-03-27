2019-03-27T15:07:40+03:00
Общество

Должность советника мэра Краснодара по городской среде займет Александр Водяник

Он будет заниматься координацией подготовки и реализации проектов благоустройства
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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Александр Водяник в Ростове-на-Дону в течение долгого времени являлся главой Ботанического сада Южного федерального университета, также он занимал разные должности в городском управлении по зеленому строительству и цветоводству, был экспертом в бюро «Стрелка» и «Южном градостроительном центре», помощником секретаря Общественной палаты РФ и региональным представителем Французской федерации ландшафтных архитекторов.

- Мне нравится, что в настоящее время Краснодар развивается, что на его территории активно действуют общественные движения, а также то, как к нему относятся его жители. Это является особенностью города, — отметил Водяник.

Также он почеркнул, что в прошлом году Краснодар стал миллионником. В связи с этим, необходимо уделять особенное внимание его развитию, заниматься формированием его зеленого каркаса.

- Мы стремимся качественнее решать задачи по формированию современной комфортной среды, делать город удобнее для жителей. Сейчас Краснодару необходимы более продуманные и эффективные решения, больше амбициозности в использовании идей по благоустройству. У нас идут активные дискуссии о строительстве «зеленого каркаса». Это серьезный проект, осуществить который можно лишь с учетом опыта экспертов в этой области», — сообщил мэр города Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что по распоряжению главы Кубани Вениамина Кондратьева власти занимаются выстраиванием взаимодействие с жителями-экспертами в разных областях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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