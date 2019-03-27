2019-03-27T15:31:06+03:00
Происшествия

В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской карты

Им грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской картыВ Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской картыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В дежурную часть полиции обратилась жительница Новороссийска. Она сообщила о том, что потеряла на улице банковскую карту. Пропажу женщина обнаружила спустя сутки. При помощи мобильного приложения заявительница проверила баланс карты и установила, что с нее сняли более шести тысяч рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате они задержали двух подозреваемых в краже средств. Ими оказались приезжие из соседнего региона в возрасте 24 лет и 31 года.

В отделении полиции подозреваемые признались в совершении преступления. Они пояснили, что нашли карту на улице и в течение суток расплачивались ею в городских продуктовых магазинах. Всего они совершили десять покупок.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Его материалы уже направили в суд. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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